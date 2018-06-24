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國泰金27日法說 揭露隱含價值

2018-06-24 00:53經濟日報 記者葉憶如／台北報導

國泰金27日將召開電話法說會，揭露去年底的隱含價值（EV）相關數字，而26日將進行2.5元的現金股利除息，市場看好以國泰金今年穩健獲利居冠情況，以及即將公布的每股EV預料仍將大幅超前市價，將有助填息行情發酵。

隱含價值是壽險公司將淨值、保單價值折現後的「類清算價值」，代表壽險公司若不再經營，在此一時刻手上資產、保單價值多少。壽險公司EV成長率、新契約利潤率及業務成長展望，都是外資及法人分析未來股價的重要參考。

除國泰金外，國內壽險業普遍都在上次法說會即公布EV，例如中壽與富邦人壽去年底隱含價值年成長率落在10~13%，較往年相對保守。

壽險公司國泰金法說會

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