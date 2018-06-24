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台灣可望脫離口蹄疫區 大成卜蜂台糖將受惠

2018-06-24 01:16經濟日報 記者江睿智李至和／台北報導

農委會今年7月1日起全面停止注射口蹄疫疫苗，一年內若無新疫情，台灣可望擺脫長達21年口蹄疫區陰霾，台灣豬重返國際市場邁出一大步，對國內養豬戶大成、卜蜂、台糖將是大利多。

台灣1997年爆發口蹄疫，展開長達21年防疫，農委會主委林聰賢日前宣布，台灣口蹄疫將於7月起「拔針」（不再施打疫苗），如果一年內無新病例，即可提出申請成為非疫區。他並表示，擺脫口蹄疫，代表台灣養豬產業全面現代化，產品得以在國際市場重新流通，這對國內養豬業具有重大意義。

農委會防檢局副局長施泰華表示，台灣最快2020年取得口蹄疫非疫區的證書；接下來要處理豬瘟，台灣現仍為豬瘟疫區，仍在施打豬瘟疫苗，估計要處理一年，因此最快2021年成為非豬瘟疫區，台灣豬才能出口。

農委會官員表示，1996年時台灣養豬頭數高達1,070萬頭，這是歷史最高峰，其中有四成出口到日本。日本是全球生鮮豬肉主要出口市場，台灣距日本近，可以冷藏肉出口，歐美國家則以冷凍肉出口，前者口感較佳。

因而一度打開日本市場。

爆發口蹄疫情後，國內養豬頭數驟減至2017年底的543萬頭，20年來砍半，現每年仍要自國外進口8.5萬公噸豬肉，出口則以加工肉為主，去年只有3億元。

官員表示，自爆發口蹄疫後，政府養豬政策改以供應國內市場為主，一年活豬產值達755億元。

施泰華表示，今年7月1日起全面停止注射口蹄疫疫苗後，為確保一年內不再發生口蹄疫，農委會將加強邊境管理，包括查緝走私肉進口，防範台商在大陸養豬未做好生物安全措施，將疫病帶回台灣牧場；還要避免外勞返國，又將東南亞口蹄疫情帶回台灣，這些情況都要嚴加防範，才能度過最後一哩關鍵期。

農委會疫苗疫情

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