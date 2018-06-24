親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

MLB／林子偉打擊回溫 本季第2度登上大聯盟

陸電動車夯 台廠擴產搶單

2018-06-24 01:35經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

中新社
中新社
分享
中國大陸電動車商機即將崛起，零組件大廠包括和大工業、東陽實業、大億交通紛紛擴廠因應，搶攻全新商機。預期大陸各車廠新能源車款將在明年開始陸續量產出貨，各家車廠訂單滿手，在次世代車款上市前已取得有利地位。

多家零組件廠近來都宣布取得電動車全新訂單，且為了因應快速興起的大陸電動車市場，和大將強化對大陸轉投資事業的技術轉移；大億則是對大陸轉投資的福州大億現金增資，且全球最大車燈廠日本小糸還計畫參與增資；至於東陽集團，大陸據點持續據展規模，在新能源車商機爆發前作好相關準備。

除了擴增產能，併購是另一種選擇。在市場發展考量下，世德工業以併購方式搶下市場，元創也在去年到今年陸續併購三家公司，其中兩家在大陸，被認為是另一家極具潛力的零組件廠。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
和大指出，未來特斯拉到大陸設廠後，對於特斯拉大陸新廠相關需求，和大目前即開始規劃，另外，大陸當地電動車廠也相繼對和大下單，讓和大對大陸市場需求展望相當樂觀。

大億在大陸的轉投資事業福州大億，原本即供應東南汽車與吉利汽車相關車燈，未來這些車廠在新能源車的發展也與福州大億有相當密切合作關係；此外，大億並已取得新電動車的訂單，預期也將在福州大億生產。

福州大億近期完成的新廠將陸續加入產線，年底前全面量產，因市場規模持續擴大，未來大陸市場營業規模可能快速超越台灣。

至於東陽，則是以輕量化產品搶攻新能源車市場，以塑膠件取代傳統鈑金件的葉子板，已取得15家車廠，20款訂單。東陽更看好，不只是新能源車採用，傳統車廠為提升油耗表現，也將大量採取輕量化產品。

新能源車大億和大

相關新聞

飆股的故事／佐登調整體質 獲利回神

2018-06-24 00:37

台灣可望脫離口蹄疫區 大成卜蜂台糖將受惠

2018-06-24 01:16

國泰金27日法說 揭露隱含價值

2018-06-24 00:53

台開去年純益 大增89％

2018-06-23 01:47

開發金火速敲定除息日 股息殖利率逾5％

2018-06-23 00:26

王品三巨頭 破內訌傳聞

2018-06-23 00:02

羅智先：個性化商機浮現

2018-06-23 00:01

台鹽產品升級 拓通路

2018-06-23 00:01

全坤西雅圖推案 當包租公

2018-06-23 00:01

統一實 強攻高毛利包材

2018-06-23 00:01

國揚推案 轉向廠辦市場

2018-06-23 00:01

飲品冷氣... 酷暑商機到

2018-06-23 00:01
看更多

熱門文章

除息行情 高殖利率股搶鏡

2018-06-23 13:33

法人看好中鋼、中鴻、東鋼

2018-06-23 13:36

台積電等兩檔股票下周一除息 約扣減指數69.8點

2018-06-23 12:31

鋼鐵上肥下瘦 下半年陸產能埋暗流

2018-06-23 13:36

黃金亮點／雙重利空 黃金蒙塵

2018-06-23 13:36

16檔八大機構叫好 看漲

2018-06-24 00:19

台股一周／短線漲多修正 傳產撐盤

2018-06-23 13:33

超級飆股現蹤 半年翻一倍

2018-06-24 00:18

新台幣連貶外資賣壓擴大 提防台股破底

2018-06-23 23:04

期貨風向球／半年線攻防 定多空

2018-06-23 13:33

股海自由行／3D感測成標配 概念股利多

2018-06-24 00:34

瑞銀證：5G電動車 台股新顯學

2018-06-24 00:24

證交所：光電股本周周轉率5.85%居冠

2018-06-23 12:33

飆股的故事／佐登調整體質 獲利回神

2018-06-24 00:37

小股東大權益／股東會表決 e投票快易通

2018-06-23 13:33

陸電動車夯 台廠擴產搶單

2018-06-24 01:35

美升息 我高殖利率優勢失色

2018-06-24 00:24

全民沖沖樂 掌握三訣竅

2018-06-24 00:17

台灣可望脫離口蹄疫區 大成卜蜂台糖將受惠

2018-06-24 01:16

國泰金27日法說 揭露隱含價值

2018-06-24 00:53

宏達電26日股東會 獲利聚焦

2018-06-24 01:35

電競超夯...周邊夯貨 需求大爆發

2018-06-24 01:35

電競股迎暑假 業績熱起來

2018-06-24 01:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top