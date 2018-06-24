陸電動車夯 台廠擴產搶單

2018-06-24 01:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



中新社 分享 facebook 中國大陸電動車商機即將崛起，零組件大廠包括和大工業、東陽實業、大億交通紛紛擴廠因應，搶攻全新商機。預期大陸各車廠新能源車款將在明年開始陸續量產出貨，各家車廠訂單滿手，在次世代車款上市前已取得有利地位。

多家零組件廠近來都宣布取得電動車全新訂單，且為了因應快速興起的大陸電動車市場，和大將強化對大陸轉投資事業的技術轉移；大億則是對大陸轉投資的福州大億現金增資，且全球最大車燈廠日本小糸還計畫參與增資；至於東陽集團，大陸據點持續據展規模，在新能源車商機爆發前作好相關準備。

除了擴增產能，併購是另一種選擇。在市場發展考量下，世德工業以併購方式搶下市場，元創也在去年到今年陸續併購三家公司，其中兩家在大陸，被認為是另一家極具潛力的零組件廠。

經濟日報提供 分享 facebook 和大指出，未來特斯拉到大陸設廠後，對於特斯拉大陸新廠相關需求，和大目前即開始規劃，另外，大陸當地電動車廠也相繼對和大下單，讓和大對大陸市場需求展望相當樂觀。

大億在大陸的轉投資事業福州大億，原本即供應東南汽車與吉利汽車相關車燈，未來這些車廠在新能源車的發展也與福州大億有相當密切合作關係；此外，大億並已取得新電動車的訂單，預期也將在福州大億生產。

福州大億近期完成的新廠將陸續加入產線，年底前全面量產，因市場規模持續擴大，未來大陸市場營業規模可能快速超越台灣。

至於東陽，則是以輕量化產品搶攻新能源車市場，以塑膠件取代傳統鈑金件的葉子板，已取得15家車廠，20款訂單。東陽更看好，不只是新能源車採用，傳統車廠為提升油耗表現，也將大量採取輕量化產品。