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台開去年純益 大增89％

2018-06-23 01:47經濟日報 記者陳美玲／台北報導

2008年台開完全民營化，過去十年間，公司連年獲利，其中去年集團合併營業收入達7.68億元，較2016年2.93億元成長1.6倍，稅後純益更達4.75億元，較前一年度大增89.2%，每股稅後純益為0.63元，優於前年的0.34元。

台開目前旗下開發案，包括定位為智慧城市、享樂文化主題的「花蓮洄瀾灣園區」，新埔「雲夢山丘」的-道家文化園區，以及南投草屯—禪主題生態園區等積極開發中，金門風獅爺商店街去年業績更出現年成長兩成以上好表現。

台開表示，以金門風獅爺商店街來說，去年營收年增兩成以上，在目前台灣陸客已明顯下降的情況下，這樣的表現呈現逆風高飛，主因台開積極參與金廈兩岸活動，像是廈門相關國企、民間私人企業員工旅遊等，都陸續來參訪購物，在從廈門湧進的人潮成功帶進金門風獅爺商店街購物下，帶動商場業績成長。

台開強調，公司民營化十年間呈現年年獲利，其中去年營收達7.68億元、年增1.6倍，稅後純益更達4.75億元，較前一年度大增89.2%，每股稅後純益為0.63元；資產總值更從147.21億元大幅成長至351.89億，十年來翻倍躍升204.68億元；在每股淨值方面，也呈現逐年攀升，從2008年的每股11.5元提高到2016年23.81元，去年更達24.63元。

股東權益總額部分，則從2008年33.61億元逐年攀升，2014年首次突破百億元、達157.35億元，2015年更成長到174.27億元，去年更達到183.05億元、創歷史新高；負債比方面，2008年民營化後從77.17%高水位逐年大幅下降，去年負債比僅剩47.98%。

台開金門

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