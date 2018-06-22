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台泥股東會 董座張安平感性以詩稿致詞

2018-06-22 15:59經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台泥董事長張安平今天在股東會上，以如詩的篇章致詞，這篇致詞稿也是由他自己操刀。記...
台泥董事長張安平今天在股東會上，以如詩的篇章致詞，這篇致詞稿也是由他自己操刀。記者黃文奇／攝影
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台泥股東會今（22）日舉行，由董事長張安平親自主持，在開場致詞時，張安平拿出一張手稿，讀了一篇如詩的文章，據悉，這篇文章是張安平親自撰寫，而這篇文稿，也揭示了未來台泥的全球布局，將朝向永續、綠能。

以下是張安平致詞全文：

今天就試著從問題開始吧！

我們是誰？ 從哪裡來？為什麼來？要去哪裡？ 這是幾個人類從來沒有停止問過的問題⋯⋯

我們嘗試著去思考這些問題。

地球，我們共同的家鄉，這藍色星球在宇宙浩瀚中，美麗的像奇蹟。到目前地球是唯一已知孕育著生命的星球。在無數個的奇蹟巧合下，人類的祖先Lucy，才終於在地球四十億年的生命中，最後的300萬年左右登場了。

為了生存，人類學會上看日月星辰，俯瞰蟲魚鳥獸，試圖理解這個幾乎無法理解的神秘大地。人在時間的大洪流裡，緩慢前行。在這顆星球上，所有的生物都會本能的選擇適合自己的居處。人類也是。

我們很快明白，我們自已的居處，必須是親手打造出來的。我們開始取材於自然，改造自然，將泥沙，木頭，貝殻，和岩石，打造成想要的形狀與模樣。

人類一直都在尋找如岩石般堅實，永久，卻能更快速建造，更容易塑形，更輕易取得的人造岩石。是的，我們找到了，這個人造岩石就是水泥。水泥完成了人類的居住夢想，打造出亮麗的文明様貌。

水泥是答案，但我們當然也知道水泥不會是永遠的答案。

當75億人口仰頼這星球上的有限資源，並且享有現代文明生活，問題開始嚴峻複雜。在這個歷史的轉折點上，台泥的演化之路也不會是一條永恆不變的直線。

一直以來，台泥始終在土地、岩石地質、空氣與水之中，探索人與生活、人與居住環境之間的複雜關係。我們慎重地接下「水泥」這項工藝。

台泥的演化故事，也正走上了新的歷史階段：台泥企業團，一個全神貫注，處理人類文明與大自然之間複雜關係的綠色環境工程公司。

循環經濟，是一種結合大自然智慧的創新思維，地球的天然資源並非永無止境，而是一種自然的循環。

台灣作為一個小島，台灣有98%能源，99%肥料原料， 90%飼料原料，以及60%以上的食物，都仰賴進。這些事實更是挑戰了我們面對自然資源需求的能耐；台泥一直是循環經濟的信仰者，更是循環經濟的執行者。

循環經濟的思維，能讓台灣遠離資源匱乏困境的宿命。零廢棄、零污染、零排放，是台泥的信仰，也是永續企業的新方向。

台泥一直以過去，處理廢棄物所得來的珍貴經驗，讓我們得以和各區行政單位的合作，範圍延伸至處理更多固體及危險廢棄物的領域。循環經濟是永久的經濟，大自然中是沒有廢棄物的， 廢棄物的最終，也必須是最初。

環保這個產業是一個方興未艾的新興市場，台泥應該認真的比他人早走一步。現代的企業必須具備全球性的視野，因為要洞悉未來變化莫測的潮流與進展。現在和未來，台泥集團有一條重要的絲路正在開拓。

絲路就是一個文化 、科技、宗教的溝通管道。絲路一方面帶給我們刺激、另一方面也讓我們掌握更多的世界脈動。

企業要放大，一定要看到地球的脈動。拜科技之賜， 經濟與環保兼顧已經不是一則神話，當人類 必須在自然裡找到一個平衡的生存方式。台泥正朝著零廢棄與零污染的方向前進，台泥也嚐試發展與永續的平衡點，碳捕捉的零排放，是台泥的最後一哩路。

創造與進步，不只是一個信念跟意志，而是一個長期鑿打的創造過程。對企業而言打造一個規格必須是：可執行的、可實踐的、可承受的、按部就班的、需要倚賴時間與經驗的來孵化與熟成。

台泥一向不是被規格追著跑，只有跑在規格的前端，才能看見跟隨者所看不到的遼闊視野。台泥不斷的努力在解決人類跟自然環境的複雜關係，但是，這之間的關係只會越來越複雜，也不見得可以完全解決。這是台泥的永恆課題！

台泥企業團的所作所為，都永遠都把人放為第一思考。不只是水泥業，甚至把水泥業換做成任何一種產業，甚至任何一個字眼⋯⋯ 我們的答案都是一個答案－生命。但面對生命我們沒有答案，只有問題，以及解決各種問題的故事。

最後用一句全世界上第一個日不落國皇帝Charles V的一句話來互勉之:Plus Ultra,大家一起來走更遠的路,因為未來是值得的, The future is worth it.

謝謝各位。

台泥廢棄物環保

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