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中鋼投資河靜鋼廠持股20.45% 以顧問團方式協助營運

2018-06-21 09:56經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

中鋼董事長翁朝棟在股東會中回答小股東問題時指出，目前以顧問團方式協助台塑河靜鋼廠，中鋼持有河靜鋼廠20.45%股權。

台塑河靜鋼廠去年5月29日第一支高爐點火，今年5月18日第二支高爐點火，目前河靜高爐日產8,000餘公噸，離設計日產能9,000公噸不遠，學習曲線順利，未來前景可期。

中鋼董事長翁朝棟說，投資河靜鋼廠持股20.45%，前景可期。記者林政鋒／攝影
中鋼董事長翁朝棟說，投資河靜鋼廠持股20.45%，前景可期。記者林政鋒／攝影
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股東會中鋼台塑

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