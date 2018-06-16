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台化小股東熱情 股價喊200元

2018-06-16 01:54經濟日報 記者黃文奇／台北報導

台化昨（15）日舉行股東會，原本主持的台化董事長王文淵因重感冒提前離席，由副董事長洪福源代為主持。

股東會程序順利，也有資深股東上台獻花，並代表現場股東喊出今年配7元現金股利，期待明年能配發10元，股價能夠挑戰200元，現場股東「鼓掌通過」、歡聲雷動。

台化昨日股東會通過7元現金股利配發案，偌大的會場仍擠滿了熱情的投資人。

股東會台化股利
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