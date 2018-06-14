瑞智營收今年將創新高 突破200億元大關

2018-06-14 22:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球第四大壓縮機廠瑞智精密董事長陳盛沺表示，主力產品壓縮機年產量目標由2,000萬台提升至3,000萬台，挑戰在二年後完成；青島廠規劃新增300萬台壓縮機產線，舒解產能不足，並計劃將研磨外包上游合作廠商，減輕投資壓力，加快建廠步伐，並可深化上下游的緊密合作。

法人認為，今年瑞智營收再創新高可期，將可一舉突破200億元大關。前五個月合併營收102.9億元，年增24.7%。Q2進入大陸內銷旺季，銷售熱度延續Q1出貨力道，就營收及銷售量已連續三個月創下同期新高，月營收都站穩20億元。

陳盛沺指出，研磨是壓縮機廠投資佔比最高的零組件，佔比高達七至八成，已洽商大陸合格的上游業者來一起合作，不僅可以降低投資金額，還可以加快建廠速度，將由生產量最大的青島廠，在這一條生產300萬台的壓縮機產線中，率先在來執行。

他強調，現今瑞智在惠州、九江及青島有三大工廠，總產能可達2,000萬台，今後在青島廠持續增加產能，挑戰二年後產量可以達到3,000萬台，就有機會成為全球第三大壓縮機廠，進一步擴大產出規模。

青島廠瑞智是三大生產據點中產能最高的，可達900萬台，新增300萬台之後，年產能高達1,200萬台，將有效供應大陸北方空調大廠海爾等的需求，有效解決產能不足的問題。

瑞智表示，大陸是全球最大空調生產基地，今年空調庫存處於健康水位，有助空調廠積極下單。去年合併營收198.26億元，稅後純益10.4億元，每股純益2.1元。第1季稅後純益2.76億元，年增13.1%，每股純益0.52元。

九江廠第三條線產能規劃第2季末開出，達到預期新增年產600萬台壓縮機的目標，是今年業績成長的新動能。