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日勝生集團公共汙水處理系統BOT案 獲75億元聯貸案

2018-06-11 14:40經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

日勝生集團旗下子公司日鼎水務興建全台最大公共汙水處理系統BOT案、「桃園縣桃園地區汙水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫」，11日與兆豐銀行為主的12家銀行團簽訂第二期專案融資75.1億元聯合授信案。

日勝生集團表示，桃園汙水處理BOT案第一期用戶接管30,406戶，達成契約里程碑29,655戶目標，建設有成；另外，浮洲合宜宅已陸續交屋，集團整體營運漸入佳境，促使桃園汙水處理BOT案第二期專案融資，順利獲得銀行團支持超額認參，最終以75.1億元完成簽約。

本聯合授信案由兆豐銀行統籌籌組，兆豐銀行及合作金庫為主辦銀行；另外，星展銀行、台灣企銀及全國農業金庫為協辦銀行；台新銀行、安泰銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台中商銀及板信商銀為參貸銀行，共12家銀行共同參貸；日勝生集團董事長林榮顯親自與兆豐銀行、合作金庫等銀行代表，共同完成聯合授信簽約。

日勝生集團拿下的桃園地區汙水下水道BOT案興建與營運，該案特許年限共計35年，第一期用戶接管30,406戶接管已達標，去年底每月的汙水處理量已達61.5萬噸，逐步增加成為日勝生集團固定收益來源。

日勝生指出，本案主要興建工程為汙水處理廠、汙水下水道管線及用戶接管等三大部分，總工程成本約200億元，預計分為4期興建，計畫用戶接管範圍包括桃園市、八德市、蘆竹鄉及龜山鄉，面積約7,106公頃，約可處理25萬戶污水。系統完成後預計將提升桃園市公共污水下水道普及率約51.58%，改善河川及海域水質，提高桃園市民的生活品質，同時落實日勝生集團致力發展綠能環保的社會使命。

兆豐銀行日勝生BOT

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