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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

乾杯5月營收2.4億元 勁揚27.3%

2018-06-11 11:16經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

餐飲集團乾杯（1269）公布5月自結合併營收2.41億元，較去年同期1.89億元成長27.34%，累計前五月自結合併營收為11.85億元，年增27.91%，持續展現成長動能。

乾杯旗下兩大主力品牌為「乾杯」及「老乾杯」，乾杯在台灣有18家店、大陸三家；老乾杯在台灣有八家店、大陸三家。

據了解，乾杯、老乾杯合計六家大陸分店對整體營收貢獻度比台灣市場還高，持續扮演營收成長引擎，其中乾杯廣州、重慶店於今年初開幕，為今年營收增添新的成長引擎；乾杯台南大遠百店也於年初開幕，今年迄今共計開三家分店。

老乾杯預計年底在北京開店，另正籌設新品牌，據悉是比「老乾杯」更高檔的燒肉品牌。乾杯發言人廖佳怡表示，今年營運重點不在展店，而是加強內部人員的訓練，像肉品的分切技術等。

台灣市場部份，5月適逢「乾杯燒肉居酒屋」與「一風堂」的周年慶活動，兩品牌同步推出限定款新菜與慶祝活動，吸引消費者一起慶生同樂。「黑毛屋」5月起也推出「日本和牛」三大部位套餐，包括腿系、肩系與紐約客，發揮集團的牛肉進口與分切技術等優勢，讓饕客品嚐不同部位美味口感的道地涮涮鍋及壽喜燒。

「宮武讃歧烏龍麵」5/23於「秀泰生活樹林店」開幕，首度插旗樹林區，開出第六家分店，6月還將插旗台中，持續在全台百貨商場拓點。夏威夷漢堡品牌「KUA`AINA」也在5月推出新品，積極搶攻夏日商機。

展望6月，「黑毛屋」即將推出深受好評的夏季限定「牛小腸摩滋鍋」、「宮武讃岐烏龍麵」也將在「秀泰生活台中文心店」開幕，緊接而來的更是餐飲業暑期超級旺季，預計都將為集團營收挹注成長動能。

黑毛屋日本和牛涮涮鍋。圖／乾杯提供
黑毛屋日本和牛涮涮鍋。圖／乾杯提供
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