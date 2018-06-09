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和大衝新高 本月將續旺

2018-06-09 01:11經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

和大董事長沈國榮。 報系資料照
和大董事長沈國榮。 報系資料照
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汽車傳動系統製造廠和大工業受惠客戶下單增溫與新產能加入，5月合併營收為6.35億元，再創歷史單月新高紀錄，年成長10.5%。法人認為，特斯拉生產轉順，產量不斷提高，6月營收續衝機率高。

和大前五月合併營收為30億元，同樣創下歷史同期新高紀錄，較去年同期成長5.8%。法人估計，和大工業本季合併營收可再創歷史單季新高紀錄。此外新產線陸續加入下，未來和大營收仍可望再創新高。

和大5月營收創歷史單月新高，主要受惠於主力客戶需求增加，加上嘉義大埔美廠第一期7條AI智能化工業4.0生產線優化，帶動良率提升，增加公司營收；另外據了解，和大另一重要國際知名農機大廠需求倍增，拉貨強勁，也是和大今年營收爆衝原因，該客戶往年占公司營收排行在十名之外，但今年可望擠進前五大，目前公司對此客戶之訂單仍處於供不應求的情況。

和大因獨家供應特斯拉電動車減速齒輪箱，是電動車關鍵部品，被視為特斯拉電動車概念股，雖然和大不願對特斯拉目前的拉貨狀況多作說明，但特斯拉產量拉升，對於和大而言，確有正面效益。除了來自電動車廠的需求，傳統燃油車的客戶需求也仍持續成長。

和大公司表示，近幾年一直處於產能滿載的狀況，嘉義大埔美廠第二期廠房已經蓋廠完成並且取得使用執照，現正進行第一期第八條生產線及第二期的六條AI智能化生產線等規劃。

和大營收特斯拉

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