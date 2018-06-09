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高溫商機火 超商雙雄營收攀峰

2018-06-09 01:11經濟日報 記者李至和／台北報導

高溫效應讓冰品等商品大賣，帶動超商雙雄5月業績。 報系資料照
高溫效應讓冰品等商品大賣，帶動超商雙雄5月業績。 報系資料照
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天氣炎熱，超商雙雄5月營收發燙，統一超與全家雙雙寫下單月新高紀錄，主要受惠氣候炎熱帶動飲料、冰品與夏季鮮食銷售加速成長，在營收成長帶動下，預期第2季獲利可望創新高。

高溫讓超商營運點火，統一超今年3月與5月營收均突破200億元大關，全家5月更首次超過60億元，其中飲料帶動來客、營收成長最為給力，兩大超商飲料5月營收年成長幅度約在5%至10%之間，相較往年同期，今年成長幅度高出預期。

統一超5月營收為210.56億元、年增11.3%；前五月營收為997.1億元、年增11.1%。7-ELEVEN超商本業仍是撐盤主力，獨家鮮食、進口飲料是帶動來客與營收成長動能。

統一超指出，首度與日本東京拉麵「麵屋一燈」策略聯盟推出「胡麻冷沾麵」與「雞唐揚炒飯」兩款新品，上市不到一個月銷售近60萬份，帶動相關業績成長近30%，消費者嚐鮮意外提高，使來客數也提升不少。

轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN持續展店，目前店數達2,369店，較去年同期增加298店，整體業績成長近17%；康是美針對母親節推出最愛女人節活動及彩妝口紅季等多樣化行銷活動，帶動整體業績成長。

全家便利商店5月營收為62.5億元、年增9.3%；前五月營收為282.99億元、年增10.1%。高溫帶動輕食、飲料、冰品，並驅動營收增長。鮮食部份，因升溫效應帶動整體鮮食成長超過一成。

全家指出，Let’s Café與唐寧茶品牌聯名茶飲受好評，冰美式和冰拿鐵需求增加，杯裝飲料銷售業績成長超過一成。夏季炎熱促動輕食類商品成長，飯糰、涼麵、三明治均有一至二成成長。

今年全家福比麵包廠稼動滿一年，經過一年練兵後，效益也開始擴大，日式脆皮菠蘿麵包、日式雞肉咖哩麵包、日式十勝紅豆麻糬麵包新品上市奏效，帶動整體成長超過二成；冷藏甜點網路口碑推波助瀾，相較去年成長也成長逾二成。

5月因母親節和端午節接連到來，預購部份在粽類與團購甜點帶動下，成功帶動業績相較去年成長近三成。

經濟日報提供
經濟日報提供
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營收全家便利商店超商

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