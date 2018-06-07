瑞智5月營收俏 連續三個月創同期新高

2018-06-07 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球第四大壓縮機廠瑞智精密5月營運俏，連續三個月創同期新高；5月合併營收21.8億元，月增加0.1%，年增24.9%，在壓縮機出貨增加挹注，以及反映原材料漲價，成為今年業績再創新高動能。

瑞智表示，前五個月合併營收102.9億元，年增24.7%。Q2進入大陸內銷旺季，銷售熱度延續Q1出貨力道，就營收及銷售量已連續三個月創下同期新高，並連續三個月營收站穩20億元。

瑞智指出，目前4至5月累計銷售已達361萬台，Q2有望達成出貨500萬台以上，突破Q1銷售量493萬台，再次改寫歷史新高記錄。5月壓縮機銷售176萬台，月減4.8%，年增12.4%；前五個月壓縮機銷售量達854萬台，較去年同期成長15.6%。

瑞智6月29日召開股東會常會，本次預計承認盈餘分派案，已於3月23日董事會決議每股配發現金股息1.8元。

展望下半年營運，瑞智強調，為因應產能不足問題，董事會決定在青島廠投入年產能300萬台、斥資新台幣近15億元設立新生產線，最快明年第2季投產。

青島廠瑞智是現今三大生產據點中產能最高的，可達900萬台，新增300萬台之後，年產能高達1,200萬台，將有效供應大陸北方空調大廠海爾等的需求；在產能提高可分擔固有費用，達到降低成本的綜效，並有效解決產能不足的問題。

瑞智表示，大陸是全球最大空調生產基地，今年空調庫存處於健康水位，有助空調廠在上半年積極下單，這是挹注壓縮機在第2季出貨量將再創新高、達500萬台的關鍵。