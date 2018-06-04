世足賽概念股 三紡織大廠進補

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



全球矚目的世界盃足球賽6月在俄羅斯登場，來自全球32國勁旅場內揮汗馳騁，身為紡織大國台灣也沒缺席，各國球員身穿吸濕排汗、抗UV等功能的機能球衣，大多來自台灣廠商的傑作，包括遠東新、儒鴻、聚陽等，都是大贏家。

四年一次的世足賽6月14日在俄羅斯開打，為全球最受矚目的體育盛事，根據國際足總足球總會（FIFA）預估，今年世足賽將締造40億美元商機，其中，球員身上所穿的球衣勢必掀起球迷如宗教狂熱般跟風，運動服飾為主要受惠產業之一。

國內紡織龍頭遠東新2006年起就是NIKE指定材料供應商，加上本屆，已連續四屆搶得世足商機。在本屆世足32隊勁旅中，NIKE就贊助巴西、法國、英國等10國國家隊球衣，幾乎都是來自遠東新由寶特瓶回收所製造的環保機能布料。

遠東新表示，環保砂布料出貨下游成衣客戶需時約一季製造，再交品牌商全球鋪貨，由世足帶動的訂單大多已在去年底出貨完畢，促使其環保砂總出貨量拉升三成以上，而今年則聚焦世足所引爆的飲料商機，隨可口可樂等品牌大廠砸贊助宣傳，加上進入夏季，帶動全球飲品熱賣，遠東新旗下作為飲料包材的PET聚酯粒出貨大旺，首季年增力度達三成，隨世足賽6、7月進入高潮，遠東新聚酯事業將受惠。

機能服飾製造商的儒鴻也大幅受惠世足賽商機，身為NIKE、Addidas二大世足贊助商的主要供應商，今年出貨直線加溫。儒鴻表示，世足賽帶動的需求相當可觀，首季以來，5萬、10萬件的急單持續湧入，其中以NIKE的訂單量最大、也帶動非贊助商UA、Fila、Puma等品牌需求，以球迷服、紀念款為大宗，預計這股熱潮將延燒至第3季。

成衣大廠聚陽緊抓世足賽周邊商機，今年運動服飾出貨顯著增溫，除原本Fila、UA等客戶訂單加持，其新增客戶Skechers、Oakley也將產品線拓及運動機能服飾，下單力道強勁。

掌握三趨勢 搶得先機

紡織業者表示，今年運動機能服飾著重吸濕排汗、輕薄透氣材質，未來將朝加重回收料比重、更強機能性及創新印花圖騰加工等三大趨勢邁進，台廠已掌握先機。

遠東新以回收寶特瓶製成環保紗，不但獲選為NIKE指定用料，其以海洋廢棄寶特瓶為原料的「海洋紗」，亦打進adidas供應鏈，為重要合作夥伴。遠東新表示，在國際綠色環保潮流下，國際客戶對未來回收料占比要求將愈益提高，由目前的50%增加至60%~70%。

對於回收料占比提高趨勢，遠東新不諱言對原本製程有一定難度，由於回收料所含雜質原本就多，占比提高後，如何把回收料和原生料做成同樣品質布料，讓消費者分不出來，同時，回收料和原生料在染色製程也有差異，如何做到一致性，就是其掌握Know-How的關鍵所在。

未來運動機能服飾進階強化機能性及創新印花圖騰加工，也是關鍵趨勢，大廠儒鴻近期已啟動「Body Mapping」技術，將不同運動部位所需增強的彈性、透氣、保溫等機能性，採取客製化處理。