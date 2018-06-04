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台驊董座顏益財創業 收集一堆登記證

2018-06-04 00:05經濟日報 記者韓化宇／台北報導

台驊投控董事長顏益財 記者韓化宇／攝影
台驊投控董事長顏益財 記者韓化宇／攝影
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台驊投控（2636）董事長顏益財在學生時期，就決定畢業後要自行創業，他在30歲那年、新婚後的第二天就創立台驊，踏上創業路。時間一晃35年過去，台驊如今已是年營業額百億元、台灣指標性的貨代公司。

顏益財創業路並非一帆風順，1987年台驊到香港設分公司，曾與一家中國大陸企業合作，但對方卻私吞辛苦賺的錢。顏益財決定放棄合資案，改為直接到大陸設分公司，25年間他跑遍大陸各省，曾一年創下「收集」80張登記證的紀錄。他笑說：「收集這麼多登記證，是為了跟老婆證明，我真的是在外面跑業務。」

這些辛苦終於有了代價，台驊從30年前設立第一家大陸分公司，到今日已成為有40家分公司規模的企業集團。

2009年台驊上櫃後，顏益財發下豪語，年營業額要突破200億元，但後來面臨全球景氣不振，以及大陸市場競爭激烈，讓顏益財發現，營業額並非貨代業的重要指標，他說：「從此我不再重視營收，獲利才是首要。」

年逾60歲的顏益財，並不打算安排子女接班，而是培養專業經理人，要打造現代化公司治理制度。台驊的經營團隊來自各界菁英，總經理萬心寧在大學時是主攻財務會計，做過永豐金證券承銷部資深經理；財務長侯倬倫是台大經濟系畢業，曾任多家上市櫃公司的財務長，學經歷相當豐富。

台驊創業

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