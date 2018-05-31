迎戰暑假檔期 王品、雄獅兩大龍頭股價先飛

2018-05-31 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



時序將進入6月，暑假在即，觀光股受惠暑假所帶動的商機，今（31）日股價多有表態。市場看好，不僅暑假親子旅遊旺季可望拉抬旅行社業績，暑假也是餐飲業的大一旺季，有助部份觀光股第3季營運表現攀升。包括王品（2727）、雄獅（2731）兩大產業龍頭今日股價不約而同上攻表態，其中，王品來到106元，漲幅逾5%，雄獅盤中來到127元，漲幅逾6%。

王品昨日股東會公司派信心喊話策略奏效，包括在市場方面，將以多品牌策略續攻，並進行品牌力投資。另進行組織再造，將18個品牌分為兩大事業群，以期將資源有效整合，讓人才廣泛流通。並設立中央廚房，以降低人力成本，集中控管、穩定品質，並提升生產效能，整合產業鏈上下游資源以擴大價值鏈。

王品昨日股價創下掛牌以來新低，在董事長陳正輝信心喊話下，股價應聲反彈。由於時序即將進入餐飲業旺季，包括6月謝師宴與7、8月的暑假旺季，有利公司營運表現。

雄獅今年三箭齊發，透過「全球化海外佈局、子公司同業加盟、深耕分眾市場」三方布局，營運動能強勁。

雄獅今年首季季報表現亮眼，第2季營收更在郵輪與獎勵旅遊等大單挹注下，表現突出。隨著暑假旺季即將到來，今年第3季業績表現亦屬可期。

另，轉投資的雙獅聯合國際旅行社近年來透過同業加盟、社區旅行社脈絡整合的經營模式，以「旅天下」品牌積極搶攻市場，今年度將持續新增加盟夥伴，可望持續擴大市占率。