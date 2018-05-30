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中鋼股東紀念品走設計風 不少女性愛不釋手

2018-05-30 10:35聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

中鋼每年的股東會紀念品一向是百萬股民吸睛焦點，今年紀念品是「台灣美印象收納禮盒」一推出就引來熱烈討論，近觀9年來的股東紀念品，不難看出，中鋼的用心，股東紀念品從早年的工業風已漸走向設計風，把鋼材用品融入更多的柔美與時尚。

今年股東會紀念品「台灣美印象收納禮盒」，最近已開讓股東兌換，和去年的黑熊傘有異工同工之妙，紀念品充滿生態與文創味，也讓不少女性愛不釋手。

去年黑熊傘傘骨採中鋼線材，傘布擺脫以往單色調的設計，以搶眼的蒂芬尼藍為基底，訴求傳達在地化、自然風情與環保特色等議題，圖案設計與顏色搭配突顯中鋼公司長期關注生態保育與森林復育，兼具時尚及中鋼穩重踏實精神。

今年更具時尚美感「台灣美印象收納禮盒」，以嫩膚皂為主體，搭配中鋼熱軋原料產製出的精巧馬口鐵盒，外觀彩繪台灣玉山、藍鵲以及櫻花勾吻鮭等生態元素圖案，既時尚又實用。皂用完後，精緻鐵盒仍可融入生活中，發揮各式收納保存功能，預計發70萬份 。

放觀近9年的紀念品，可看出從早年的鋼硬、工業風走漸走向柔美的設計風，但仍不忘有鋼的本色。民國99年藍色抗UV環保把柄傘 、100年微笑標章運動毛巾、101年超細纖維快乾毛巾、102年19合一螺絲起子、103年鈦杯、104年膠原蛋白黃金皂禮合一組三入、105年鈦碗、106年台灣黑熊圖案傘、107年台灣美印象收納禮盒。

中鋼股東超過百萬人，民國90年間股東大約只有80多萬人時，扣除零股不算，大約發放30多萬份，最近幾年來，紀念品頗有特色，大約都有45萬份左右，由於越來越多令兌換，前年鈦碗就突破50萬份 ，去年再創新高黑熊傘達75萬份。

網路上中鋼股東紀念品也是熱賣，之前的鈦杯有人喊價到500元，鈦碗1000元，黑熊傘一度喊到近千元，昨天才剛發放的「台灣美印象收納禮盒」網路上最高已喊到499元。

民國99年藍色抗UV環保把柄傘。記者謝梅芬／攝影
民國99年藍色抗UV環保把柄傘。記者謝梅芬／攝影
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101年超細纖維快乾毛巾。記者謝梅芬／攝影
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早年的股東紀念品偏向工業風。記者謝梅芬／攝影
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106年黑熊傘逐漸朝向時尚風設計。記者謝梅芬／攝影
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台灣美印象收納禮盒融入更多的時尚設計風。記者謝梅芬／翻攝
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102年19合一螺絲起子。記者謝梅芬／攝影
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103年中鋼股東紀念品鈦杯，引起轟動。記者謝梅芬／攝影
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107年台灣美印象收納禮盒。記者謝梅芬／攝影
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早年的股東紀念品偏向工業色彩。記者謝梅芬／攝影
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104年膠原蛋白黃金皂禮合一組三入。記者謝梅芬／攝影
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早年的股東紀念品偏向工業風。記者謝梅芬／攝影
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100年微笑標章運動毛巾。記者謝梅芬／攝影
100年微笑標章運動毛巾。記者謝梅芬／攝影
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中鋼每年的股東會紀念品一向是百萬股民吸睛焦點。記者謝梅芬／攝影
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股東會紀念品中鋼台灣黑熊
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