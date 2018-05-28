高溫現蹤！涼夏飲品銷售成長翻倍 超商、電商迎業績

2018-05-28 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



隨著極度高溫現蹤，飲品、冰品市場買氣也跟著蠢動。富邦媒（8454）表示，5月至今罐裝飲品銷售已年增翻倍。全家（5903）也表示，本季以來，擴大導入獨家日韓夯冰，帶動冰品業績成長超過3成。

台灣每年飲料市場規模高達數百億元，市場成熟度雖高，但各品牌廠仍年年推出新品或新包裝吸客，進口飲品也來勢洶洶橫掃市場。包括氣泡水、無糖茶/咖啡、補給飲料為熱銷榜上的三大巨頭，在時序入夏氣溫屢屢飆升之際，豔陽下人手一瓶冷飲，為零售通路帶來清涼財。

富邦媒旗下momo購物網指出，喝飲料是許多人的日常習慣， 隨著近年健康意識的抬頭，多數消費者會特別挑選低負擔的飲品。而年輕消費族群喜愛嘗鮮的個性，也讓進口飲品銷售勢力崛起，站上罐裝進口飲品本月銷售較去年同期成長超過6成，銷售占比約為4成，除了無糖系列茶、咖啡、氣泡水之外，今年純果汁系列商品表現也很亮眼。

看好夏季冰品、飲品需求，統一超全年最大冰品活動「世界冰品博覽會」已經起跑，同時看準夏季大杯冷飲需求提升，CITY CAFE推出「拿鐵特大杯(冷/熱)」，杯型加大為22oz，售價70元，也有助今夏咖啡業績提升。

全家表示，第2季進入傳統運營高峰，鮮食構造改革持續展開；另，夏季重量級商品酷繽沙及冰咖啡，亦將推出消費市場熱門新品，可望藉冰飲點燃夏日營運動能。