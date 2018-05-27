重量級食品股東會 南僑先發

2018-05-27 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



南僑集團董事長陳飛龍 （本報系資料庫） 分享 facebook 食品類股股東會本周鳴槍起跑，今年備受關注的包括南僑、泰山、統一等指標性相關個股，由南僑在30日領軍，今年將改選董監事，且將增加一席董事；泰山今年雖未改選，但在股東會議案中將修正公司章程，將資本額擴充至80億元，董事席次也將由九席增加至11席，替明年改選提前布局。

南僑目前董事會有四席董事、二席獨立董事與二席監察人，在股東會上將有修改公司章程議案，擴大董事會人數，預計今年將選出七席董事與二席獨立董事；另南僑子公司南僑上海食品已展開大陸A股掛牌事宜，相關進程也將是股東會上焦點。

南僑指出，集團在油脂、稻米、麵粉乳製品上持續投資，目前食品營收已超過集團全部營收95%，在油脂、日用品及米飯開發上，也投注生技功能產品，為擴大董事專業面向，提升公司治理強度，今年擬增設一席董事。

上海南僑食品在大陸經營的食用油脂及冷凍麵糰事業，在大陸烘焙業居領導地位。南僑指出，上海南僑食品通過A股上市，可利用募集資金再投資複製既有的成功模式拓展大陸市場，進一步提升產能規模、增加研發技術能量，強化大陸油脂的領導地位。

泰山這幾年經營權紛擾不斷，去年底才以現金資增方式將股本由35.33億元擴充至近50億元，股本膨脹約四成，今年股東會上將修正公司章程，把股本再擴充至80億元。

增加董事席次也在這次修改公司章程提案中，目前泰山共五席董事、三席獨立董事，公司提案將把董事會席次擴充至11席，其中應包含三席獨立董事。對這次修改公司章程，泰山提出的修正理由為「因應公司營運需要而修訂」。