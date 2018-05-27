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金融族群三大外資股東 曝光

2018-05-27 00:59經濟日報 記者陳怡慈／台北報導

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48檔上市櫃與興櫃金融股至上周五（25日）已有36檔公布最新前十大股東，我國金融股外資大咖曝光。

梵加德新興市場股票指數基金、挪威中央銀行、新加坡政府合計持有我國金融股至少30檔，市值逾1,200億元，儼然成為撐起台灣金融股半邊天的外資三大咖。

比對36檔已公布最新前十大股東的金融股，及美國基金管理公司Vanguard、挪威中央銀行投資管理公司官網揭露的最新持股明細，過去一年來，最受外資三大咖青睞個股為玉山金、台新金、華票，相較去年公布前十大股東時資料，均獲得兩家外資加碼；中信金、中壽則是均被兩家減碼。

經濟日報提供
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美國基金管理公司Vanguard所轄梵加德新興市場股票指數基金，2017年以來至今年4月30日，加碼玉山金2萬2,379張；新加坡政府投資公司（GIC）在2017年期間也加碼玉山金1,981張。玉山金2017年來上漲15.3%，上周五以外資持股46.1%穩居金控股第一高。

台新金則在去年4月18日至今年4月10日期間，獲挪威中央銀行旗下投資公司加碼1萬3,110張，另也被梵加德新興市場股票指數基金加碼820張。台新金2017年來股價大漲25.4%，外資持股比率從26%增加至26.9%。

華票去年3月24日至今年4月30日，分別獲梵加德新興市場股票指數基金加碼5,806張、挪威中央銀行旗下投資公司加碼1,889張。華票2017年來上漲9.6%，今年預計配發0.71元現金股利，現金股息殖利率5%，高配息、低波動特性，成為國內金融股中唯一獲得「國立台灣大學」校務基金連年躋身前十大股東的個股。

外資三大咖為何愛台灣金融股？曾任職新加坡淡馬錫集團、現任台北富邦銀行董事長陳聖德表示，現在要找長期穩健投資標的不容易，台灣金融股業務動能穩健、配息穩定、股價波動小，自然成為外資龐大資產配置下不可或缺的一環。

經濟日報提供
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