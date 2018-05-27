新紡土地開發 30日股東會焦點

2018-05-27 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



老牌紡織廠新紡股東會30日登場，該公司去年國內景氣不振，加上外銷受匯損干擾，致本業衰退，但受惠處分士林700坪土地業外挹注，對每股純益（EPS）貢獻4.33元，公司董事會決議配發3.72元現金股利，創歷史新高，該案預期在股東會中通過。

經濟日報提供 分享 facebook 新紡土地資產雄厚，未來是否有繼續開發動作，也是股東會聚焦亮點。據了解，新紡位在士林、鄰接新光醫院的1.5萬坪土地身價不菲，近年新光集團董事長吳東進為擴展新光醫院，一再以新紡董事身分提案，希望新紡董事長吳昕恩點頭答應賣地，但一再遭傾向「養地」的吳昕恩拒絕，上演伯姪互槓戲碼，家族紛爭愈演愈烈，外界也如霧裡看花。

新紡去年進行董監改選，吳昕恩再度面對來自伯父吳東進的挑戰，以加碼持股和刪減董監事席次至七席方式捍衛經營權，最後吳東進拿下一董、一獨董，吳昕恩拿下三董、二獨董，獲得勝利，而今年則未有董監改選，股東會預料平和落幕。

新紡首季營收3.46億元，年減1.4%；稅後虧損0.56億元，較去年同期虧損0.52億元擴大，每股虧損0.19元。展望今年營運，公司在今年股東報告書中指出，今年仍延續去年台幣不斷升值，油價與原物料不斷上漲趨勢，整個大環境仍不利於外銷產業利潤，但有利於內需產業的銷售，將採加強外銷新產品開發與銷售提高毛利率、淘汰毛利率不佳產品，以及提高生產力與良率以降低成本等三策略，期改善產銷組合，創造獲利。