日成28日股東會 多元發展衝客製化

2018-05-27 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



從事流行珠寶及飾品設計製造出口的日成-KY，明（28）日舉行股東會，日成董事長林志謙於年報中提到，今年將發展多元特色產品，更要提供全方位且多元的客製化需求，與客戶所代理品牌的特性，設計該品牌專屬款式。

經濟日報提供 分享 facebook 日成成立於2014年，其主要營運公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.成立於1991年，營業項目為珠寶首飾設計、製造及銷售，主要產品為925純銀、玫瑰金、9K金至24K金首飾、黃銅及合金等材質製成的吊墜、戒子、手環、耳環、手鍊、項鍊、袖扣、別針等，銷售區域分布至歐美亞三大洲，為珠寶首飾代工或代工設計供應商。

日成去年營收為21.4億元，與前一年度相近；稅後純益約1.27億元，每股純益（EPS）為3.51元，較前一年度衰退，主要是受泰銖與新台幣升值因素等影響。

展望今年，林志謙表示，除了要熟悉市場脈動，引領流行趨勢，也必須發展多元特色產品，讓研發技術團隊更加優化，才能增加產品附加價值。同時也要強化客製化能力，提供全方位且多元的客製化需求，以提升客戶黏著度。

在流行性產品方面，公司將開發符合未來流行趨勢的全系列珠寶飾品，並推廣輕奢華貴金屬珠寶首飾的產品，也會根據客戶所代理品牌特性，設計該品牌專屬款式。

他提到，今年得不斷創新保持產品設計工藝競爭力，才可領導市場潮流，除了持續深耕產品開發與設計外，並著重於增加產品附加價值，推出符合客戶及消費者市場產品為導向。此外，今年除維持既有客戶業務，還會持續提升代工設計的業務，亦透過不同策略經營模式加強與客戶關係。