台塑四寶 唱旺石化景氣

2018-05-26 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



台塑四寶今年股東會給股東的營運報告書中，對全球經濟及石化業景氣抱持樂觀態度。 報系資料照 分享 facebook

台塑四寶股東會年報出爐，看好對全球經濟和石化業景氣，指石化業在全球景氣拉動、乙烯供需平衡以及大陸供給側改革等三大利多支撐下，今年可望出現罕見連續四年維持榮景。

台塑四寶今年股東會給股東的營運報告書中，對全球經濟及石化業景氣抱持樂觀態度，國際機構預測今年全球GDP成長率可達3.9%，美國、大陸、歐元區及日本等穩健擴張外，並帶動新興市場持續成長，擴增石化產品需求。

對於石化業景氣，台塑認為有三大因素支撐，今年可望連續四年維持榮景。首先，全球乙烯產能增加約780萬公噸，主要集中北美、大陸，需求面以全球GDP成長的1.2倍估算，約增加670萬公噸，儘管新增產能大於新增需求，但預估開工率87%，全球乙烯供需平衡。

再者，大陸市場去年持續進行供給側及去槓桿改革，加強環保稽核，迫使高耗能、高汙染的工廠關廠或減產，改善過去石化業供過於求且低價競爭的情況，加上今年起限制廢塑料進口，塑料需求及進口量明顯增加，產品利差將隨需求放大，有利亞洲石化業經營。