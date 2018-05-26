成霖 今年獲利將成長

2018-05-26 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



水龍頭製造大廠成霖（9934）股東會，昨（25）日通過去年度盈餘分派案，每股配發1.5元現金股利，法人估，隨著產品售價調漲，以及美元回升帶動，今年成霖營收獲利可望維持成長。

成霖董事長歐陽明指出，去年成霖面臨主要挑戰來自匯率和原物料，難以轉嫁市場的波動由客戶負擔。去年美元貶值，鋅、紙、銅的漲幅分別為37%、35%及25%，致使公司毛利下滑1.2%，整體利潤的降幅為0.97%。

對此，成霖已在最近調漲產品售價，平均調幅在2%至3%間，集團預期相關效益將在第2季開始浮現。

成霖昨天召開股東常會，通過去年度決算表冊及盈餘分配案，同時完成董事改選，改選結果，包括歐陽明等董事名單並無變動。

成霖第1季合併營業毛利11.16億元，營業淨利1.01億元，稅前淨利0.79億元，歸屬母公司業主稅後純益0.72億元、年減49%，每股稅後純益0.2元。

成霖近幾年積極調整營業結構，逐步見到成效，法人預期，今年在品牌及代工業務同步成長，以及處分孫公司獲利挹注下，全年營收及獲利可望雙雙成長。

歐陽明指出，集團旗下「Gerber」已躍升為北美區衛浴批發通路重要品牌，集團整體銷售額儘管持平，但「Gerber」仍小幅成長2%、達到1.668億美元；若非因為供應鏈遭到短期干擾，抑制最後一季銷售，成長幅度可能更大。

歐陽明表示，後續集團將擴大投資於美林衛浴，希望能進一步滿足「Gerber」的成長。

展望未來，歐陽明說，近三年其它競爭品牌成長之際，「Danze」的銷售額卻逐年下降，將採取重塑品牌的積極作為，並在衛浴批發通路中搭配「Gerber」，以穩定與客戶的關係。