冠德 今年推案衝500億

2018-05-26 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北報導



冠德建設總經理洪錦欽。 記者陳美玲／攝影 分享 facebook

冠德建設（2520）集團重整旗鼓，今年推案量破400億元，有望成為今年上市櫃建商前三大推案王；冠德建設總經理洪錦欽表示，集團今年加大推案，其中信義計畫區的「冠德信義」總銷達200億元、第2季展開潛銷。目前近900億元新案在手，未來十年業績無虞。

洪錦欽指出，雖然集團創辦人馬玉山去年11月中過世，不過集團營運依舊毫不懈怠，今年預計推案金額超過400億元，至少有七大新案。

其中台北市信義計畫區的「冠德信義」總銷就達200億元，預計4月開始潛銷；位於文山區萬芳路的新案，總銷約65億~70億元預計6月開賣。

而總銷33億元的「冠德羅斯福」目前已開工，目前銷售中，預計2021年完工。

新北市部分，洪錦欽指出，今年也有三大新案登場，其中位於新店、總銷約80億元「創新殿」採邊建邊售，目前銷售率超過五成，每坪成交價落在63~74萬元間，預計2021年完工；總銷12、13億元的三重「冠德天晴」目前銷售中，預計7月動工、2020年完工。

另外中和「華中段合建案」總銷約40億元，公司分回約15億元，預計6月成屋公開銷售。

洪錦欽表示，公司手中還有七筆成屋案、逾20億元可對外銷售，包括「鼎苑」、「鼎峰」、「天尊」、「天御」、「冠德風尚」、「冠德捷世」、「愛閱」等新案。冠德昨（25）日股價收22元、上漲0.25元。

至於今年業績部分，他指出，總銷50億元的「冠德大境」預計8、9月拿使照，並在第4季入帳，該案銷售率已達86~88%，將是公司今年重點業績來源。

總計今年冠德建設推案量挑戰500億元，緊追在上市櫃推案王興富發之後。

今年興富發建設推案量達507.9億元，若加計潤隆建設今年超過200億元新推案，今年興富發建設集團推案量高達732.21億元，仍榮登今年上市櫃建商推案王寶座。