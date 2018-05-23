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大單敲進 海光早盤量增價揚

2018-05-23 10:06經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

海光（2038）今（23）日開盤後出現大單拉抬股價，股價回檔修正後，近期在12元附近進行橫盤。

鋼筋盤價已沈寂一段期間，主要是梅雨季節接近，以及夏季來到，屬於鋼鐵業的淡季，不過，先前搶短的籌碼也有所沈澱，因此，遇到量增即易有走揚機會。

海光今年第1季每股稅後盈餘（EPS）0.25元，遠較去年同期每股虧損0.16元為佳；接下來要觀察中國大陸的鋼胚價格走勢，以及美國廢鐵行情變化，對於台灣鋼筋盤價將有所影響。

技術面上，股價沿五日均線進行整理，今日早盤成交量明顯擴增，能否持續擴增將影響股價表現。

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