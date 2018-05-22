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投資：看好東陽後續表現 投資建議維持買進

2018-05-22 10:55經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

觀察第2季歐美汽車售後市場已由旺轉淡，對以外銷歐美售後為主的汽車個股來說，4~5月氣候逐漸回暖，整體來說AM相關個股4月營收表現普遍偏弱，單月平均營收降幅約二成左右，但受到美元相較去年上升，比較基期因素下，業外匯兌利益相較去年同期大幅增加。以整體汽車售後零組件來看，法人相對看好東陽（1319）後續表現。

東陽累計前4月AM營收49.32億元，年減4.66%，OEM營收31.91億元，年增18.31%，其中，AM較去年同期衰退，OEM則在新廠貢獻下雙位數成長，永豐金投顧投資建議維持買進。

永新-KY（4557）累計前四個月營收4.5億元，因上游鑄造廠因環保問題停產，產品出貨下降二成，第2季為北美售後剎車泵體銷售旺季，為反應原物料成本上揚，預估售價將提高5~10%， 但第1季季報不如預期，調降今年全年獲利，投資建議調降至中立。

東陽因天氣逐漸回暖，客戶回補庫存力道有限， AM已逐漸步入淡季。第2季美元平均匯率29.66元，因去年台幣兌美元平均仍在30元以上水準，雖然近期美元兌台幣反彈，仍低於去年同期水準，將不利毛利率表現，就業外匯兌而 言，預估4月單月美元兌台幣匯兌利益約4,600萬元（單月美元升值約0.5元），人民幣小幅走弱為業外負面因 素，整體而言業外仍有利益約4,000萬元左右，相較去年同期匯損-1,757 萬元轉佳。

OEM合併今年主要成長在於福州東陽、佛山東陽，延續去年擴產營收貢獻， 非合併以汽富維東陽-青島新廠3月開始量產，第1季稅前盈餘7.01億元，因遞延所得稅使得稅率提高至27%，每股稅後純益（EPS）0.86 元，第1季將呈現本業獲利衰退，但整體獲利持平（匯率貢獻-遞延所得稅），預估第2季匯兌利益在0.5~0.8億元，相較去年同期匯損2.18億元，業外匯損減少約1.4億元，預估第2季稅後淨利6.09億元，季增19.4％，EPS 1.03元。 

東陽營收
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