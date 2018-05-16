永豐餘：紙漿價格在高點 公司仍原價供貨

2018-05-16 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



永豐餘（1907）16日舉辦法說會，日前全台掀起搶購衛生紙熱潮，讓永豐餘消費品事業群營收年增逾一成，獲利疲弱，永豐餘表示，紙漿價格在高點，但公司仍原價供貨，銷售並未合理反應成本。

永豐餘今年第1季營收178.19億元，年增14.9%，稅後純益1.1億元，每股稅後純益（EPS）為0.07元，較去年成長。

永豐餘旗下三大事業群，消費品事業群第1季營收28.37億元，受到衛生紙漲價預期，形成搶購熱潮，營收年增13.2%，但未反映在獲利上；永豐餘表示，目前紙漿價格在高點，但為滿足市場需求，仍以原來價格供貨，所以尚未完全合理反映成本。

漿紙事業群今年第1季營收46.89億元，受到漿紙價格隨國際行情調升，年成長6.8%，不過營業淨利6,300萬元，比去年同期1.14億元減少，主要受到地震影響，所以數字表現較不理想。

工紙紙器事業群第1季營收70億元，兩岸原紙及紙器出貨量增，帶動營收年成長25%。

永豐餘轉投資的申豐特用應材，第1季營收9.11億元，因調整銷售策略，營收成長2%，由於主要原料成本微幅下滑。

業外收入權益法認列的其他轉投資中，上智生技長期投資於生醫產業，益安授權微創手術醫材予日本大廠，取得權利金收入，挹注營業外收入5,100萬元；外幣兌換相關利益合計1.26億元，較去年同期改善。

受到國際環保規範日趨嚴格，繼續推升原物料價格；同時國際貿易紛爭造成匯率市場變化頻仍；永豐餘表示，將持續關注原物料價格及匯率波動變化所帶來之衍生風險，適時調整並落實經營策略，以降低外在情勢對公司整體營運的影響。