第1季EPS誰最會賺？大立光仍第一、宏達電其次

2018-05-15 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



大立光台中總廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國內上市櫃公司財報今（15）日須全數公布，以目前已公布的數字來看，電子類股相對亮眼。股王大立光（3008）單季每股稅後純益（EPS）高達29.96元穩居EPS王，其次為宏達電的25.7元，而單季EPS最令人驚豔的就屬國巨的12.15元，且4月EPS衝高到7.43元，超過第1季EPS的一半，股價、業績均堪稱台股噴火龍。

台股近來在外資、內資力捧下，指數出現連七紅，外資也轉為買超，市場預期接下來520和除權息行情蠢蠢欲動，不過，法人也提醒，15日是財報公布的最後期限，投資人除關心外資和國際股市變化之外，上市櫃公司的第1季財報數據也是重要關鍵。

觀察第1季季報表現，EPS誰會賺？股王大立光地位屹立不搖，以29.96元持續衛冕，該公司首季營收 88.77 億元，較上季與去年同期皆下滑，毛利率63.33%，稅後純益40.19億元，毛利率減少主要在於生產良率下滑及營收規模縮小造成，不過4月營收回升，且5月還會更旺。

法人推估，大立光營收已經走出谷底，第2季營收將挑戰百億元水準，且年成長率有機會由負轉正。

宏達電受到與Google完成11億美元合作協議，在第1季入帳下，使得單季每股獲利達25.7元，轉虧為盈，中止連11個季度虧損；至於全年是否轉虧為盈，仍須視未來營運表現。

宏達電首季毛利率為-3.1%，營業淨損為52億元，營業利益率為-58.9%，營業外收入為316億元，稅前盈餘264億元，所得稅費用為53億元，稅後盈餘211億元。

國巨今年來股價宛如噴火龍，去年封關價353元，今年來股價已經飆漲1.8倍之譜。也因為日前股價狂飆，上周五先遭主管機關要求公布4月獲利數字，單月每股稅後純益衝高到7.43元，超過第1季每股稅後純益12.15元的一半，內外資法人紛紛上修第2季及全年獲利目標，預估單季挑展20元，全年更上看80元以上。

國巨第1季合併營收110.23億元，較去年第4季96.51億元成長14.2%，並較去年同期68.18億元成長61.7%；歸屬母公司業主淨利42.58億元，毛利率51.4%。