北市就服處 協助女性二度就業揚帆再出發

2018-05-13 21:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



臺北市就業服務處於去（2017）年間針對申請育嬰留職停薪復職者提供關懷調查，發現女性仍受傳統觀念影響，負擔家庭照顧的主要角色，但在育嬰留職停薪期滿後，有近兩成的人因想親自照顧子女或另行謀職等原因而選擇未恢復原職，但在子女就學，家庭照顧責任減輕後，有許多婦女仍希望重返職場，就服處為協助婦女再就業提供多元且豐富之服務。

據北市就服處調查，申請育嬰留職停薪之女性占88.7%、男性占11.3%，顯示申請育嬰留職停薪者以女性為大宗。在調查中，受關懷之申請者，非擔任主管職務者占82%，擔任主管職務者占18%。推測非擔任主管職務者在組織體制中，於申請育嬰留職停薪時，其找尋職務代理人之可行性較高，且負擔責任相對較輕，故該等勞工之申請意願及實際申請情況較單位主管人員為高。

而受關懷勞工所屬事業單位之規模，員工人數在31人以上者占74.7%、6至30人者占20.3%、5人（含）以下者占 5%，顯示事業單位具一定規模以上者，較能配合法令提供申請育嬰留職停薪的措施，所屬事業行業別分布前三大為：批發及零售業占21.85%、金融及保險業分別占17.75%、製造業占13.02%，該三大行業符合臺北市的產業型態，於一定規模下也較能提供友善職場環境吸引人才並留住人才。

在申請育嬰假期上以零至六個月者最多占65.6%，七至12個月者次之占19.6%，13至23個月占4.7%，24個月則占10.1%。顯見零至六個月之育嬰假期間津貼補助的政策奏效，不僅紓緩留職停薪者的經濟壓力，也增加其申請的意願。至於留職停薪者之復職情形，期滿即復職占61.5%，其中95.9%能回復原職。

臺北市就業服務處處長游淑眞表示，當今社會女性仍負擔家庭照顧的主要角色，如何協助婦女欲重返職場時，從家庭銜接職場是重要的課題，就服處近年積極鼓勵雇主僱用及提供婦女友善工作環境，透過補助企業僱用勞工之薪資，增加雇主僱用弱勢動機，透過網站公布優良廠商名單，強化企業建立友善職場環境榮譽感等。

另一方面，於北投就業服務站配置2名專責業務輔導員，針對二度就業婦女，規劃相關宣傳活動、專題講座、職場體驗參訪等，更提供短期就業安置、職場學習等方式協助婦女經簡易行政工作學習工作技能與人際互動，在就業準備妥適後媒合適性之工作機會，協助二度就業母親順利重返職場。此外於本處「台北就業大補帖」網站中，除有多元豐富之就業相關資訊可供參考，特別為育嬰留職停薪者及二度就業婦女設立專區，提供專業之相關訊息。如育嬰留停期滿者或二度就業婦女有就業需求，可上「台北就業大補帖」網站https://www.okwork.taipei，或洽北投就業服務站專責業務輔導員，聯絡電話：02-28981819分機108、109，我們將竭誠為您服務。

北市就服處致力於探討提升女性勞動參與率議題，此調查自2017年1月1日起至12月31日止，以電話關懷方式針對育嬰留職停薪期滿且同意接受後續關懷協助勞工進行調查，調查對象總人口數為7,960人，扣除無法聯繫或拒絕電訪之2,336人，成功進行電話關懷者計5,624人。