首季EPS／陽明-0.75元 運價疲軟

2018-05-12 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



全球貨櫃航運力「供過於求」格局未改善，運價欲振乏力，國內三大貨櫃航商之一的陽明（2609）昨（11）日率先公布第1季財報，稅後淨損19.5億元，每股淨損0.75元。

陽明首季營收310.35億元，較去年同期成長2.58%；營運量為122.6萬TEU，較去年同期成長9%，但每股淨損0.75元，連二季獲利走勢中斷。陽明昨日收在10.3元，下跌0.05元。

陽明海運第1季合併營收為新台幣310.35億元，較去年同期新台幣302.55億元，成長2.58%；營運量為122.6萬TEU，較去年同期112.8萬TEU，增幅達9%；稅後淨損19.5億元，每股淨損0.75元。

對於首季出現虧損，陽明解釋，第1季是航運業傳統淡季，然今年陽明貨量與裝載率皆優於預期，營收也較去年成長，惟今年起部分航商的新造貨櫃船舶陸續投入市場營運，導致全球貨櫃航運業供給仍略大於需求。陽明董事長謝志堅表示，根據Alphaliner預估，今年貨量（需求）成長5.1%，略低於去年的6%，但問題是運力供給還是太多了，導致首季運價拉不起來。此外，前年韓進海運倒閉，運力供給大幅緊縮，去年第2季、第3季從歐洲回來的船，其艙位嚴重不夠，運費因此拉高，但今年運價回歸正常。

另一個負面因素，則是不斷高漲的油價。謝志堅表示，雖然陽明加入海運聯盟後，轉運成本降低不少，但今年油價較去年同期上漲了二成，成為推升今年成本最大的因素。謝志堅認為，美國與伊朗之間的緊張關係，以及頁岩油開採情況，是左右今年油價走勢二大關鍵。