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首季EPS／王品1元 人力成本上揚

2018-05-12 00:02經濟日報 記者韓化宇／台北報導

連鎖餐飲集團王品（2727）公布第1季財報，稅後純益1.19億元，每股純益（EPS）為1元，較去年同期的1.7元減少四成。對於今年首季獲利衰退，王品解釋，主要受今年兩岸人力成本同步上升、台灣營所稅調升3%等因素影響，餐飲市場競爭格外激烈。

王品第1季營收40.8億元，和去年同期相當，但毛利率46.88％，低於去年同期的50.63％；稅後純益1.19億元，低於去年同期的2.05億元。王品昨（11）日股價收平盤價121.5元。王品表示，深入分析今年第1季運營狀況，台灣事業群因1月受限農曆春節較晚、聚餐效應推遲；2、3月營運狀況穩定，出現3月淡季不淡的良好表現。在中國大陸，外賣外送市場蓬勃，王品大陸事業群也積極強化品牌力，跨業進入外賣外送市場，逐漸看到成效。

展望第2季，4月兩岸合併營收12.9億元，年增7.81%，表現搶眼。台灣事業群受惠25周年品牌效益發揮、清明連假帶動聚餐效應，4月營收創7.5億元佳績，較3月成長2.95%，年增率達7.8%，也創下五年來最佳成績。大陸事業群在新品牌三哇造面、舞漁的加入，及增長品牌鵝夫人展店，有效挹注營收來到5.4億元，年增7.81%。

5月迎接母親節，王品台灣事業群旗下九品牌推出超值孝親優惠，提供汽車、機票為抽獎大禮，讓慶祝母親節的感恩聚餐，自5月初就提前出現人潮，多數品牌訂位早已供不應求。

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