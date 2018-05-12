首季EPS／巨大0.69元 美利達0.02元

2018-05-12 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



自行車雙雄巨大（9921）與美利達第1季獲利都較去年同期衰退，巨大稅後淨利2.58億元，年減50%，每股稅後純益為0.69元，美利達第1季稅後淨利僅約628萬元，比去年同期的3.01億元大減，EPS為0.02元。

巨大公司昨（11）日公布今年第1季季報，集團合併營收為139.7億元，較2017年同期成長3.2%，其中高階電動自行車銷量成長三成；不過受到人民幣匯率升值影響代工毛利率及中國大陸內銷依舊疲軟，稅前盈餘為5.77億元，較去年同期減少17％；稅後淨利為2.58億元，較2017年減少50%，主要因為台灣所得稅率由17%提高至20%，使所得稅準備增加1.47億，排除所得稅影響後，稅後淨利下滑22%。2018年第1季，每股稅後盈餘為0.69元。

美利達董事會通過首季財報，第1季集團合併營收57億6,300萬元，年成長20.37%；但今年首季受進出口匯率大幅波動造成毛利減少及匯損，以及台灣營利事業所得稅稅率變動影響，集團合併稅前淨利約為4億2,488萬元，年增約5%；而稅後淨利僅約新台幣628萬元，EPS為新台幣0.02元。

美利達公司表示，影響首季所得稅額之因素包括對應台灣營所稅率變動，當期所得稅自17%調高為20%；因台灣營所稅率變動，應認列於損益之遞延所得稅損失於第1季全數認列。

進入第2季，美利達集團已全面展開新年度車種的投產供應，除大陸地區中高級自行車銷售漸進維穩外，出口全球之高級車，尤其電動自行車因需求強勁，生產端已跳脫傳統淡季，直接進入次旺季節，展現大幅成長動能，今年前四月集團累計營收年同期比增長仍逾20%。