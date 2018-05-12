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裕隆體質改善 首季EPS增溫

2018-05-12 00:02經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

裕隆上季每股稅後純益估達0.88元，圖為裕隆集團董事長嚴凱泰。 報系資料照
裕隆上季每股稅後純益估達0.88元，圖為裕隆集團董事長嚴凱泰。 報系資料照
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裕隆集團昨（11）日董事會通過旗下三家公司財報，裕隆（2201）轉投資公司體質改善，獲利優於去年，中華車稅後純益13.17億元，年增達26.39%。裕日車雖然較去年同期衰退，但董事會決定去年股利分派每股配發21元，成為集團重要獲利來源。

台灣車市3月掛牌39,260輛，比去年同期成長3.2%，但進口車比率高達45%，也對車廠營運造成影響。中華車前三月累計營收104.12億元，衰退4.1%，裕日車前三月營收83.52億元，年減15.3%。台灣車市國產車空間縮小，對國產車造成影響。

不過裕隆集團仍繳出不錯的成績單，中華車獲利成長幅度高，除了本業獲利之外，大陸轉投資收益是重要因素，大陸轉投資事業延續去年以來的營景，包括東南汽車的自有品牌以及豪華車的轉投資收益都挹注中華車。

裕日車第1季的稅後純益11.11億元，比去年同期衰退22.95%，本業獲利受到銷售台數減少影響而縮水，此外大陸轉投資事業也較去年衰退，使裕日車的首季獲利較去年衰退。

不過裕日車積極尋求解決方案，裕日車在豪華車品牌Infiniti投入相當多心力，在豪華進口車穩住陣腳，後續在新車推出後，情況可望改善。

裕日車與中華車都是裕隆集團重要的獲利來源，有效挹注裕隆母公司的獲利，裕隆第1季稅後純益尚未公告，昨天的董事會後僅公告每股稅後純益0.88元，優於去年同期的0.76元。主要是大陸轉投資事業東風裕隆仍在整頓階段，去年提列較大的虧損，今年體質逐漸改善，虧損減少，也使裕隆公司第1季的獲利較去年同期優。裕隆股價昨收22.45元，下跌0.05元。

經濟日報提供
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裕隆集團裕日車中華車
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