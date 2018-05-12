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三商家購 引資日本住友

2018-05-12 00:02經濟日報 記者李至和／台北報導

三商（2905）昨（11）日董事會通過將把旗下三商家購部分持股出售予日商住友商事，以每股109.1元的價格出讓手中約15%持股，總交易金額為4,300萬元，引進日本住友主要是希望藉著在日本的零售經驗，強化三商家購在國內的營運體質，有助未來進入資本市場的實力。

三商指出，藉由引進該投資人於日本的零售經驗，將可強化子公司三商家購本身於零售事業的經營效率，擴大獲利規模，目前這項售股交易雙方完成簽約，但尚未正式交割。三商昨日收盤價24.4元、收平盤。

三商家購營運主體就是小型連鎖超市美廉社，為了強化美聯社資本結構，去年將三商家購由公司內的事業部分割獨立出來，成立三商家購公司，由三商百分之百持有，在這次售股之後，三商對三商家購持股降至85%，仍握有主要經營權。

據了解，住友商事對三商家購未來將會進一步增加持股的計畫，三商家購也將以現金增資發行新股方式提高資本額，每股價格100元發行，三商將放棄認購該次新股，將由住友商事以洽特定人的方式認購，間接讓住友商事擴大對三商家購持股比重。

美廉社是國內小型連鎖超市，全台店數逾600家，占三商營收比重逾2%，營收規模逾110億元，是三商旗下的獲利小金雞，由於發展前景穩健，且具有充沛現金流貢獻，目前內部也在評估未來一至二年將進入資本市場。

三商表示，美廉社營收、獲利表現穩健成長，過去幾年每年以50家店的速度擴大市場，隨著新的合作夥伴加入，今年將會加快展店速度，希望未來能朝1,000店的目標前進。

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