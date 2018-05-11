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蘇愷35可同時追蹤30目標 美媒：將成台灣惡夢

馬英九的「同志外交」：我也沒說我不是

和大第1季稅後純益2.79億元 EPS 1.1元

2018-05-11 17:28經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）董事會通過107年第1季財報，第1季營收17.68億元，年增4.02％，創下歷史單季營收新高，營業毛利5.87億元，年減0.78％，營業利益3.72億元，年減5.09％，稅前盈餘3.20億元，年增19.24％，稅後淨利2億7,917萬元，年增9.19%，每股稅後淨利為1.10元。

如果不考慮匯兌損的話，每股稅後淨利為1.30元。

營收財報
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