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馬哈迪：現在大馬無政府 盼今天下午5點前有總理

台航4月營收2.8億元 年增23%

2018-05-10 14:08經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

散裝航商台航（2617）公布4月營收2.79億元，年增22.92%；前四個月營收10.76億元，年增23.08%，表現優異。

台航船隊包含六艘Panamax、二艘Karsarmax、12艘Handymax，船均簽有期租，沒有現貨船，且部分船舶租金隨運價連動，可反映當前市況良好而帶動的運價上漲。

受惠今年散裝航運市場持續增溫，法人看好台航表現，並給予買進建議，目標價為19~20元。台航今收在17.3元，漲0.4元。

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