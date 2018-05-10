信大減資+配息 每股可領0.6元

2018-05-10 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



信大（1109）昨（9）日宣布進行現金減資，減資幅度5%，減資後股本將從35.99億元降為34.19億元。公司表示，這次減資目的為善用閒置資金及提升每股盈餘及股東權益報酬率，每股約退還0.5元予股東，加計今年擬配發現金股利0.1元，配息加減資，股東每股可領0.6元。

信大2015年及2017年皆進行現金減資後，昨日董事會再度通過減資案，減資後資本額將從35.99億元降至34.19億元，減資基準日將由主管機關核准後再由董事會訂定，每股退還0.5元予股東。