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美利達 4月營收勁揚25%

2018-05-10 00:34經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

美利達董事長曾崧柱 (本報系資料庫)
美利達董事長曾崧柱 (本報系資料庫)
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電動自行車商機發酵，美利達（9914）4月營收19億元，年增25.3%，累計前四月營收76.63億元，年增21.56%，盡掃過去陰霾。美利達表示，進入第2季，美利達新年度車種陸續投產出貨；其中台灣廠的高級電動自行車滿載生產，且單月及累計出口台數年同期比均維持倍數以上成長。

電動自行車需求超出預期，自行車供應鏈紛紛搶攻新商機，鏈條大廠桂盟因應市場開發一系列電動自行車用產品，美利達則是擴增電動自行車產線，而且產能已突破瓶頸，後續出貨量可望進一步增加，全面搶攻快速成長的電動自行車市場。

過去兩三年間，自行車產業普遍出現衰退局面，一方面是大陸市場庫存水位高，需求不振，一方面是大陸共享單車大量推動，影響自行車買氣。如今台灣自行車廠的大陸業務仍然衰退，但高階自行車與高階電動自行車需求增溫，更因電動自行車平均單價更高，有效帶動自行廠業績，也對高階自行車品牌有利。

經濟日報提供
經濟日報提供
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看好電動自行車的市場需求，巨大與美利達都在電動自行車的產品著墨甚深，今年以來美利達的營收持續成長，銷售台數雖然衰減，但高價的電動自行車銷售持續拉高，不僅挹注美利達營收，市場預期獲利也將有明顯的改善。美利達昨（9）日股價收148元，下跌0.5元。

美利達指出， 4月集團銷售台數9.5萬台，較去年同期小幅衰退0.34%，但營收19.億元，年增25.3%。累計前四月銷售總台數37萬4,734台，年減12.93%，累計營收76億6,311萬元，年增21.56%。

銷售台數減，營收卻成長的關鍵因素是美利達台灣廠為供應歐、美市場高級自行車/電動車的基地，4月銷售台數6萬5,615台，年增62.80%，其中電動自行車大增142%，挹注可觀。

電動自行車美利達
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