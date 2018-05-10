中碳首季純益 大增23%

2018-05-10 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北報導



中碳董事長林弘男 (本報系資料庫) 分享 facebook 受惠原油價格走高，帶動中碳（1723）產品主力之一的雜酚油價格上漲，推升首季營收達20.12億元、年增19.2%，毛利率同步提升至25.3%，稅後純益達3.24億元、年增23.1%，每股稅後純益（EPS）達1.4元。

中鋼集團旗下中碳為台灣唯一煤化工廠，長年蟬聯化工股獲利王，以今年產品營收比重來看，煤焦油系列（雜酚油、軟瀝青、奈）占約45%；輕油系列（苯、甲苯）約占35%；焦碳比重為8%、電池負極材料介相瀝青碳微球占比則約8%、貿易及其他約4%。

中碳表示，由於國際油價攀升，公司旗下產品售價隨之受惠，像是雜酚油就上漲18%左右，也帶動公司營運成長。

今年首季營收達20.12億元，較去年同期16.87億元增加19.2%，毛利率達25.3%，較去年同期小幅增加2.3個百分點，稅後純益3.24億元，較去年同期2.63億元成長23.1%，EPS達1.4元。

經濟日報提供 分享 facebook 未來中碳發展呈現在三個面向，一是擴大原有煤焦油及輕油營收獲利，第二是深化負極材料產值 ，第三活化資產、參與集團發展綠能事業及生技產業投資。

中碳指出，由於電動車趨勢成形，加上市場需求強烈，公司積極搶攻電動車市場，尤其公司斥資11.5億元新增的屏南工業區石墨碳微球廠，已在3月中投產，介相碳微球生球產能將從目前5,000噸、提升至7,500噸，並且新增熟球2,000噸產能。在新增產能貢獻之下，有利公司擴大進攻電動車市場。

另外，台塑河靜鋼鐵廠第二座高爐接下來將點火，中碳在輕油、煤焦油料源增加下，可望帶動今年營運持續攀升。

中碳昨日收在152.5元，下跌0.5元。