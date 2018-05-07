台塑4月銷量減少 合併營收月減6.4%

2018-05-07 15:31 中央社 台北7日電



台灣塑膠工業今天公布，4月合併營收新台幣195億5589萬元，較3月衰退6.4%，主因銷量減少所致，但較去年同期成長18.2%。

台塑指出，由於2月適逢農曆春節，部分訂單延至3月，3月營收創歷史新高，4月產品恢復正常交運，例如液鹼及丙烯酸酯（AE）各減少1.2萬噸。

另外，今年第1季印度第2大國有銀行發生詐貸案，4月印度銀行嚴格審查放貸，市場資金緊縮，客戶取得資金不易，影響聚氯乙烯（PVC）交運量，所以4月PVC銷售量較3月減少1.5萬噸。

台塑說明，今年航太、汽車、建築、家電，及電子等產業景氣升溫，液鹼、丙烯?（AN）及環氧氯丙烷（ECH）下游業者如氧化鋁、丙烯?、丁二烯、苯乙烯共聚物（ABS）等需求比去年增加，且中國大陸持續加大環保稽核力道，同業被迫停工或降低開工率，市場供應量減少，因此4月液鹼、AN及ECH價格較去年同期上漲17至77%。

台塑說，由於今年農曆春節比去年晚，中國大陸勞工3月才陸續返崗，4月下游加工廠恢復正常生產，聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）石化庫存快速下降至70萬噸，市場購料信心增強，加上原料乙、丙烯合約價格較去年同期分別上漲16%及22%，帶動4月PE及PP售價較去年同期上漲。