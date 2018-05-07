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榮化首季優去年 惠州熱可塑性橡膠貢獻

2018-05-07 14:04中央社 台北7日電

李長榮化學工業指出，去年第1季中國大陸熱可塑性橡膠（TPE）原料丁二烯大漲，惠州TPE廠來不及反映售價，獲利僅新台幣120萬元，但今年第1季賺2.8億元。

榮化表示，今年第1季業績較去年同期上揚，主因中國大陸惠州廠TPE獲利成長貢獻；除TPE之外，榮化主力產品聚丙烯（PP）營收雖較去年同期增加，但因原料價格上漲，壓縮毛利，所以獲利反不如去年。

榮化統計，今年第1季歸屬母公司淨利9億餘元，較去年同期成長約10%，每股稅後盈餘1.1元。

李長榮化學工業新台幣
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