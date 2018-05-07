法人：乙二醇庫存高 對東聯看法中立

2018-05-07 14:05 中央社 台北7日電



法人指出，短期紡織聚酯纖維上游原料乙二醇（EG）庫存過高，壓抑報價利差上揚，對乙二醇廠東聯看法維持中立。

國泰證券指出，中國大陸沿海廠商EG庫存自低檔60萬噸持續攀升，已來到80至90萬噸，因此EG價格及利差短期難再大幅攀升，加上東聯揚州廠第2季歲修，故第2季獲利較第1季可能下滑。

國泰認為，東聯上半年EG利差應可維持，但第2季獲利下滑，仍對上半年業績有影響。