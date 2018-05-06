上銀10日法說 日韓建廠受矚目

2018-05-06 01:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



上銀科技董事長卓永財。圖／上銀提供 分享 facebook 關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技10日召開法說會，市場預期，法說會將聚焦在日、韓等海外地區建廠計畫進度，以及下半年試量產的電動汽車關鍵次系統「轉向器」。

全球規模最大的國際工業展覽「2018漢諾威工業展」稍早落幕，上銀今年大秀智慧型整合方案，包括六軸機械手臂、智慧監控診斷螺桿、直驅迴轉工作台等，展現全力搶攻歐洲市場的企圖心，當地媒體也大篇幅報導。

在汽車、航太、能源、軌道及智慧自動化需求增溫帶動下，上銀去年歐洲市場業績年增約10%，今年預期可維持二位數穩定成長；目前，歐洲市場業績占上銀整體營收的20%至25%。

上銀第1季合併營收65.51億元，較去年同期大增52.3%，創歷史新高。不過，近期受到大盤震盪拖累，上銀股價表現疲軟，此次法說對於後續景氣展望、整體市場看法，以及集團新投資計畫的進度等，備受關注。

上銀為全球最大的滾珠螺桿製造廠，以及第二大線性滑軌與單軸機器人製造商。法人指出，隨著中國勞動成本攀升，自動化機台導入成為新趨勢，市場對於工具機設備需求增加。以目前上銀接單與出貨情形來看，上銀上半年營運會比去年同期好，下半年又會比上半年優。

上銀大陸蘇州廠去年11月投產，嘉義大埔美園區一期、雲科三期，以及台中精密機械二期園區新廠等，今年第1季末起陸續加入生產行列，法人估，上銀今年合併營收可望挑戰250億元以上。