台塑四寶Q2營運 將站高崗

2018-05-05 01:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



台塑四寶業績說明會下周一（7）日登場，將公布第2季展望。首季台塑、台化、南亞受惠塑化產品上漲、利差擴大，加上下游拉貨強勁，稅後純益年增均有2位數的亮麗表現。法人預估，第2季在油價推升產品價格利多下，四寶營運有望走在高檔，樂觀預期比去年同期佳。

台塑首季營收年增13.3%、稅後純益大增20.2%，每股純益（EPS）達1.87元。展望第2季，法人指出，全球經濟成長動能持續增溫，加上中美印持續加碼基礎建設，有利提升PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）與PP（聚丙烯）等石化原料需求，加上亞洲進入輕油裂解廠密集歲修期，市場乙烯供應量減少預期，在價格與銷量同步提升下，第2季營收將優於首季。

在獲利表現上，主要變數為印度PVC需求狀況，3月中旬起印度央行新措施，造成當地PVC進口商資金融通難度提高，恐對當地需求造成衝擊；不過，在其他市場維持強勁，加上產品價格受油價推波，法人預估，第2季EPS為1.6元，優於去年同期的1.53元。

台化第1季營收年增10.9%，稅後純益年增10.8%，EPS為2.22元，旗下塑化產品價格4月維持高檔，5月初ABS價格大幅彈升，PS（聚苯乙烯）、PP價格也走揚，展望第2季營運，法人預期，受惠產品價格彈升，EPS有望2元起跳，大幅優於去年同期的1.45元。

南亞首季營收年增增13.1%，稅後純益年增23.9%，創同期歷史新高。法人預估，第2季將延續化工及電子材料銷售價量齊揚態勢，特別是EG（乙二醇）受惠聚酯開動率上衝，利差擴大，丙二酚受惠下游PC（聚碳酸酯）產能大擴張，使需求持續強勁，預期第2季營運維持前季高檔，該季EPS可從1.7元起跳。

台塑化首季營收年增10.7%，稅後純益年減19.1%，EPS為1.92元，為四寶獲利唯一衰退公司，而第2季起國際油價連漲，帶動台塑化煉油利差擴大，開工率也回到95%以上，旗下烯烴產品亦進入產業需求旺季，拉抬價量衝刺，預期將擺脫首季下滑陰霾，第2季獲利看旺，有望重回成長軌道。