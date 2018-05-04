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卓越首季EPS 2.01元 去年擬配息7元

2018-05-04 02:08中央社 記者吳家豪台北3日電

教育集團卓越成功今天於董事會後公布2018年第1季財報，稅後淨利新台幣3395.5萬元，年減6%；每股盈餘（EPS）2.01元，年減9%；董事會決議2017年擬配發7元股利

卓越2018年第1季合併營收達2.19億元，年增76%，主要受惠教育事業營收比重持續提升；由於第1季為傳統招生旺季，陳立教育強化廣告行銷宣傳、業務資源整合策略運用下，國中與高中招生率保持良好表現。

2018年第1季卓越受惠自去年底攜手易禾教育集團成立教育諮詢公司旗下高雄3所分校加入，於全台分校據點達14所，挹注教育事業營收比重從去年同期的63%成長至74%。

另一方面，卓越仍持續完善K-12（幼稚園到高中）教育布局，持續投入數位教育產品的開發及服務，2018年第1季毛利率、營業利益率分別達51%、17%。

卓越經董事會決議通過，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，2017年擬配發每股6.5元現金股利、每股0.5元股票股利，股利配發率達75%。

展望2018年第2季，卓越表示，隨著第2季將恢復正常開班表現，且針對5月緊接著國中會考前的旺季，除推出相關招生活動，也同步於全台各所分校擴大班系，加上卓越目前積極開發高中與國中的雲端智慧數位課程，可望創造未來整體營運良好的成長動能。（編輯：林沂鋒）

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