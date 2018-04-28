達麗配息4.5元 殖利率11％

2018-04-28 00:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北報導



達麗建設董事長謝志長。 報系資料照 分享 facebook

達麗建設（6177）昨（27）日公布將發放4.5元現金股利，配發率高達87%，依昨日收盤價39元計算，現金殖利率高達11.5%。法人表示，達麗建設今年在總銷50億元的「全民萬歲」入帳下，營運可期。

達麗建設去年營收達56.17億元，稅後純益為11.35億元，每股稅後純益（EPS）5.17元，寫下近三年來新高；公司昨日公告將配發4.5元現金，不僅配發率高達87%，現金股利發放水準更創下歷年新高紀錄。

達麗建設股價昨日收在39元，上漲0.15元，依昨日收盤價計算，現金殖利率高達11.5%，可望坐穩營建股高現金殖利率前三名寶座。

展望今年，達麗建設今年底將有高雄總銷50億元「全民萬歲」入帳，該案預計第4季完工。法人表示，該案將是公司今年業績重點來源，若新案有機會入帳超過一半，達麗建設今年營運可望維持去年高水準表現。

除了指標大案外，達麗建設今年還有四大成屋新案可認列，其中台北市總銷24億元的「達麗101」為成屋銷售，預計5月正式開賣。另外「達麗世界灣」還有成屋持續去化中，總銷16億元「達麗晶漾」今年也可持續貢獻。除了國內建案外，達麗建設位於美國西雅圖預售案新案「柯達」，將在今年正式開賣，該案將規劃12~33坪、約203戶產品，預計今年7月拿到建照後正式公開，未來推案價換算約每坪約新台幣105萬元，總價約30~130萬美元。