長榮海 Q2載貨量升溫

2018-04-28 00:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



長榮海運4月載貨量明顯回溫，本季營運估成長。圖為長榮海運貨櫃船靠港照片。 台灣港務公司／提供 分享 facebook 長榮海運4月載貨量明顯回溫，本季營運估成長。圖為長榮海運董事長張正鏞。 本報系資料庫 分享 facebook

長榮海運（2603）董事長張正鏞昨（27）日表示，入4月後載貨量明顯回溫，歐洲航線載貨率高達95%，預估第2季載貨量將明顯優於1季。他強調，雖然中長期運能成長率仍呈現下降，但後年（2020年）將是「需求明顯大於供給」的轉折點，有助提升航運公司營運表現。

長榮昨日舉行法說會，由張正鏞親自主持。針對長榮海運及整體航運市場展望，張正鏞表示，過去十年內，貨櫃航運市場的供需成長曲線逐漸靠攏，根據Alphaliner預估，今年運能成長6%、載貨量成長5.1%，供給仍大於需求，但明年載貨量成長率4.6%，將高於運能成長率3.4%。

長榮海運昨日收盤價14.3元，上漲0.1元。

張正鏞解釋，中長期運能供給成長率下降有三個主因。首先是海運聯盟的成立，全球現有三大海運聯盟（The Alliance、OCEAN、2M），聯盟內航商透過互換艙位、共同派船等資源共享的合作模式，使船舶供給減少。

第二個原因是過去二、三年船公司整併與倒閉，共有八家航商退出市場，市場集中度提高，令各家航商的載貨量增加。

張正鏞強調，船公司整併運能「不可能1+1大於2」，因為二家船公司會有相同的船型重疊，重複的船會淘汰掉，抑制運能供給成長。

最後一個原因是2020年硫排放的新規將實施。張正鏞指出，符合環保法規有三個作法，一是拆掉不符硫排放標準的船，二是改用低硫燃料油，三是在船上加裝去硫設備。

許多船公司認為，老舊船舶加裝去硫設備或改用低硫燃料油不符成本，就會把這些船淘汰，使供給大幅下降。因此，2020年將是貨櫃航運供給需求明顯反轉的轉折點。

張正鏞表示，航運業是全球經濟櫥窗及先行指標，至少領先景氣三個月。

從長榮的裝貨量觀察，雖然舊曆年後市場平淡，但進入4月後開始升溫，4月中旬後載貨量增加更明顯，有些航線已滿載，第2季載貨量將比第1季好很多。