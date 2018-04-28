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「載入史冊的今天」談拔管案 龍應台：台灣正式進入崩壞！

黑松強攻飲料 營運俏

2018-04-28 00:07經濟日報 記者李至和／台北報導

黑松（1234）飲料事業受惠氣候轉熱情況較去年穩定，出貨量從3月開始升溫，3、4月出貨量均較去年同期成長，若接續5月仍能維持與4月水準，今年在酒品、飲料兩大事業助攻下，營運動能可望優於去年。

黑松指出，飲料是看天吃飯，今年1、2月氣溫太低，飲料業績下滑，不過到了3月隨著氣溫升高出貨量大幅成長，一筆勾銷1、2月的衰退，進入4月仍維持3月量能，預期4月可望接力成長。黑松昨（27）日收盤價31.2元、上漲0.05元。

從超商的銷售統計來看，7-ELEVEN與全家飲料銷售從3月以來成長動能強勁，成長幅度約在二至三成，其中茶飲料、奶茶、包裝水與機能飲料表現最好，也帶動相關飲料業者如統一、黑松、泰山等營運升溫。

黑松、泰山今年持續強攻茶飲料市場，推出新品動作頻頻，搶在飲料早販期搶占通路貨架，並搭配價格促銷，在夏日旺季報到前，提前與消費者溝通，希望能藉著新品拉大營收成長動能。

黑松指出，「茶尋味」新日式綠茶去年上市後，在即飲茶新品中市占率排名前三，為了持續提升新品牌競爭力，今年以台灣青茶為主力產品，訴求無糖、無添加香料健康取向，4月上市後配合通路促銷活動，市場反應還不錯。

「茶尋味」引進日本技術，希望在茶飲料市場中走出不一樣的差異化口味，去年受到氣候多變影響，整體銷售雖有口碑，卻未有爆發性成長，今年再推新口味，希望能帶動整體茶飲料業績能突破5億元大關。

飲料大廠可口可樂在飲料早販市場不落人後，一口氣推出兩支新品，人氣品牌「原萃」綠茶推出玉露新品；去年熱銷的「舒味思」氣泡水則推出葡萄柚新口味。

黑松泰山

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