東哥擬砸2.58億 買回庫藏股3千張

2018-04-27 18:08 中央社 台北27日電



台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇今天董事會決議，自4月28日起啟動庫藏股機制，預計在股價新台幣39至86元區間買回3000張庫藏股，買回股份最大金額為2.58億元。

東哥遊艇在去年12月上市，承銷價72.8元，以今天收盤價54.2元來看，下跌25.54%，買回庫藏股正可發揮穩定股價的作用。

東哥表示，買回庫藏股是為了維護公司信用及股東權益，預計期間4月28日至6月26日止，自集中交易市場買回庫藏股，預計買回數量為3000張，占公司已發行股份的3.17%；目前公司資本額9億4600萬元，若買回庫藏股註銷股份後，資本額降至9億1600萬元。。

法人指出，受惠於美國稅改的利多政策，美國遊艇市場將可持續去年成長力道，東哥的主要代理商夥伴-美國最大的遊艇通路商MarineMax （紐約上市公司、股票代號HZO）獲利屢創新高。

法人說，MarineMax在4月26日法說會對未來展望樂觀，再度調升今年獲利預估，將每股盈餘（EPS）自最初預估的1.2美元（約新台幣35.54元）上修近25%至1.5美元（約新台幣44.42元），激勵其股價大漲26%，預期美國遊艇市場2018年仍將維持正向成長。