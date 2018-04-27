親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

兩韓簽署板門店宣言 將於今年簽署和平條約

東哥擬砸2.58億 買回庫藏股3千張

2018-04-27 18:08中央社 台北27日電

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇今天董事會決議，自4月28日起啟動庫藏股機制，預計在股價新台幣39至86元區間買回3000張庫藏股，買回股份最大金額為2.58億元。

東哥遊艇在去年12月上市，承銷價72.8元，以今天收盤價54.2元來看，下跌25.54%，買回庫藏股正可發揮穩定股價的作用。

東哥表示，買回庫藏股是為了維護公司信用及股東權益，預計期間4月28日至6月26日止，自集中交易市場買回庫藏股，預計買回數量為3000張，占公司已發行股份的3.17%；目前公司資本額9億4600萬元，若買回庫藏股註銷股份後，資本額降至9億1600萬元。。

法人指出，受惠於美國稅改的利多政策，美國遊艇市場將可持續去年成長力道，東哥的主要代理商夥伴-美國最大的遊艇通路商MarineMax （紐約上市公司、股票代號HZO）獲利屢創新高。

法人說，MarineMax在4月26日法說會對未來展望樂觀，再度調升今年獲利預估，將每股盈餘（EPS）自最初預估的1.2美元（約新台幣35.54元）上修近25%至1.5美元（約新台幣44.42元），激勵其股價大漲26%，預期美國遊艇市場2018年仍將維持正向成長。

遊艇庫藏股
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

長榮海運董座：全球供需未完全平衡 明年市況會更好

2018-04-27 16:16

100G交換機滲透率增 法人看好智邦

2018-04-27 15:09

法說會／中華電信聚焦4G吃到飽

2018-04-27 15:08

長榮法說報喜 明年海運有望價量齊揚

2018-04-27 14:55

蔡天贊家人陳怡穎 京城銀持股與去年相同未變動

2018-04-27 07:45

蔡天贊家族公司持股京城銀 年增0.5個百分點

2018-04-27 07:44

富邦媒第1季營收101.8億元 上市以來新高

2018-04-26 19:42

中裕新藥發威 盤中310.5元創掛牌新高

2018-04-26 14:56

漢諾威展 展現實力 上銀盤中買氣衝

2018-04-26 14:37

百貨股買盤旺 益航、大洋-KY、遠百昂首

2018-04-26 13:17

上銀股價 盤中一度上漲4.16%

2018-04-26 12:27

長榮迎旺季 盤中股價漲逾2.7%

2018-04-26 10:42

東元邱純枝 免兼總經理

2018-04-26 00:03

隆大配息0.4元

2018-04-26 00:03

櫻花上季獲利估增六成

2018-04-26 00:03

統一超西進 加碼7億

2018-04-26 00:03

晶睿上季每股賺0.64元

2018-04-26 00:03

上銀攻歐 秀智慧整合方案

2018-04-26 00:03

中電搶57億節能商機

2018-04-26 00:03

宏全戴董…鐵人三項高手

2018-04-23 00:04

宏全Q1每股 估賺0.87元

2018-04-23 00:04

宏全今年獲利 拚新高

2018-04-23 00:04

momo環保袋熱銷 富邦媒沾光

2018-04-23 00:04

台幣貶 和大、東陽進補

2018-04-23 00:04
看更多

熱門文章

國巨27日停牌 市場臆測應會公布併購案

2018-04-26 18:40

國巨以每股73元公開收購君耀

2018-04-27 16:01

友達Q1犀利 超越面板龍頭

2018-04-27 01:15

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53

再度併購？國巨停牌 大毅股價先攻漲停板

2018-04-27 10:54

國泰金擬配息2.5元 總金額314億創金控史上新高

2018-04-26 19:14

國巨停牌 併購大王陳泰銘再出手

2018-04-27 01:26

台積股價破底 外資擬回補

2018-04-27 00:57

公股槓外資 擴大買超

2018-04-27 01:25

國巨再傳併購 大毅點紅燈

2018-04-27 14:24

跌破眼鏡！美律首季每股竟虧損0.36元

2018-04-27 11:58

中裕雙利多 營運喊衝

2018-04-27 00:04

上海商銀 申請上市

2018-04-27 00:01

資金流向生技股了嗎？中裕盤中股價創高

2018-04-26 19:42

富邦媒第1季營收101.8億元 上市以來新高

2018-04-26 19:42

外資挺智邦 目標價129元

2018-04-27 00:04

廣達、英業達 營運將回溫

2018-04-27 00:04

穩懋 上月每股賺0.51元

2018-04-27 00:04

宏碁進補 獲智利大單

2018-04-27 00:04

台光電0.86元 聯茂1.19元

2018-04-27 00:04

美股反彈、台積電回神 台股收漲64點重回10500

2018-04-27 13:38

分析師：友達殖利率高 資金轉進

2018-04-27 01:16

美律董座卸總裁職務 原財務長黃朝豐升任

2018-04-26 21:52

股市五窮六絕 投信：其實8月更可怕

2018-04-27 17:24

當沖降稅延長 柯建銘：球在國民黨手上

2018-04-27 00:14

瑞儀衰退81% 近三年點

2018-04-27 00:04

穩懋帶頭 砷化鎵大軍衝刺

2018-04-27 14:24

中華電搶客 推運動套餐

2018-04-27 00:04

台郡 上季EPS 0.8元

2018-04-27 00:04

法說會／中華電信聚焦4G吃到飽

2018-04-27 15:08

電阻缺貨潮 華新科、奇力新受惠

2018-04-27 14:24

法說會／友達首季財報+2.7% 日資降目標價為13元

2018-04-27 15:07

電腦展登場 概念股聚光

2018-04-27 00:01

英特爾報佳音 鴻海、緯創、英業達、廣達受惠

2018-04-27 15:02

原相第1季每股賺1.4元 年增1.15倍

2018-04-26 22:54

旺宏Q1獲利 同期最佳

2018-04-27 00:04

中美晶帶勁 四檔吸睛

2018-04-27 00:00

宏全列警示股 第1季每股稅後純益0.89元

2018-04-26 21:49

美律首季意外虧損 下周一法說

2018-04-27 14:24

旺宏股價帶量走揚 盤中漲半根停板

2018-04-27 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top